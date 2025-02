Romatoday.it - Cemento su Roma, i conti dei centri commerciali, il "rottamarket". Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier

Leggi su Romatoday.it

In molti ne ignorano il significato. Chi lo conosce fatica a comprenderne fino in fondo l'importanza per la città di. Tutti però drizzano le antenne quando gli effetti - si legga nuove costruzioni - calano a due passi da casa propria. Parliamo delle compensazioni edilizie, tema che negli.