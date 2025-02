Lanazione.it - C’è un caso di meningite. Via alla profilassi a Ramini

"Undimeningococcica in un giovane di 28 anni, ospite di una comunità di accoglienza di Pistoia, è stato notificato ieri mattina. Il medico reperibile dell’Unità funzionale di igiene pubblica Pistoia dell’Azienda Usl Toscana centro, e le assistenti sanitarie, hanno avviato tempestivamente l’inchiesta epidemiologica insieme alle strategie didei conviventi e dei contatti del giovane. Il giovane è attualmente ricoverato al San Jacopo di Pistoia e sottoposto a terapia farmacologica. Da ieri mattina non ha febbre e le sue condizioni cliniche sono in via di miglioramento". Questa la nota diffusa ieri pomeriggio dall’azienda sanitaria mentre è in corso la ricostruzione dei contatti avuti dal giovane. La comunità di accoglienza di cui si parla è quella di, nei locali parrocchiali che attualmente accolgono meno di trenta giovani richiedenti asilo, e che fa capo a don Massimo Biancalani.