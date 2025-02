Ilnapolista.it - C’è sempre un Conceiçao dietro le sconfitte dell’Inter. Il Napoli avanti di doppio muso

C’èunle. IldiThiago Motta sceglie la serata più importante per sfoderare una delle migliori Juventus della stagione. La Juventus batte l’Inter 1-0 e fa un piacere alche non solo resta capolista nonostante tre pareggi di fila ma raddoppia il proprio vantaggio sulla squadra di Inzaghi: da più uno a più due. Rete decisiva segnata dadi sinistro dopo una trovata tecnica di Kolo Muani al limite dell’area.L’Inter ha dominato il primo tempo che avrebbe potuto chiudere in vantaggio di almeno un paio di gol. Ha colpito un palo con Dumfries, Lautaro si è divorato un gol. La squadra di Inzaghi sembrava andare a velocità doppia, favorita anche dalle praterie che lasciavano i bianconeri.Ancora una volta il secondo temponon è stato all’altezza del primo.