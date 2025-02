Monzatoday.it - C'è chi ha investito 20mila euro poi svaniti nel nulla. La rabbia dei clienti truffati dall'impresa del monzese ora latitante: "Ci hanno fregato alla grande"

Leggi su Monzatoday.it

"Qualcuno sa che fine ha fatto Samuel Gatto? Anche i referenti sono spariti, non rispondono al telefono e non ricevono più i messaggi". Tanti dubbi si rincorrono sui social network e nelle chat degli ormai ex finanziatori della Global Group Consulting, l’agenzia capace di spillare milioni di