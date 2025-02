Juventusnews24.com - Causio consiglia: «Dalla Juve mi aspetto mi faccia emozionare. Thiago Motta metta dentro tutta la qualità che ha, con l’Inter me la giocherei così»

di RedazionentusNews24versoInter di questa sera: le dichiarazioni dell’ex bianconero in vista del big match di oggiFranco, a Tuttosport, ha parlatoin vista del big match trae Inter di questa sera.INTER – «Spero sia bianconera, ma è difficile fare un pronostico. Sulla carta è favorita, anche per l’andamento in campionato. Vorrei però che lantus mi facesse, sinora la squadra mi ha emozionato poco». CHI HA PIU’ DA PERDERE – «Entrambe. Se perde, perde punti per la corsa scudetto, mentre ladeve qualificarsi alla prossima Champions».MANCA UNALLE DUE SQUADRE – «I nerazzurri praticano un gioco diverso, Inzaghi non prevede le ali di una volta. E gli esterni Dimarco e Dumfries, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, sono eccezionali.