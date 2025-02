Dayitalianews.com - Catania, rider dello ‘spaccio’, consegnava amnesia e stupefacenti: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hannoun 22enne catanese perché responsabile di detenzione di sostanzeai fini di spaccio.Al riguardo, i Carabinieri hanno organizzato un servizio in modalità discreta mirato al controllo dei principali luoghi di ritrovo giovanile del centro cittadino, facendo particolare attenzione nell’individuare quei soggetti che hanno trovato il modo vendere la droga attraverso il cosiddetto metodo della “vendita porta a porta”. Questo metodo, attualmente, parecchio utilizzato dagli spacciatori poiché consente loro di eludere più facilmente i controlli delle forze dell’Ordine, evitando di stazionare in luoghi fissi e riducendo il rischio di essere intercettati durante le cessioni di droga.