Casertanews.it - Catania-Casertana 1-1, Pavanel: "Meritavamo qualcosa in più. Buon punto, ma mastico amaro"

Leggi su Casertanews.it

Laconquista unprezioso contro il: Inglese porta in vantaggio i padroni di casa, Carretta aggancia il pareggio. Massimo, in conferenza stampa, commenta così: "Se avessimo vinto, non ci sarebbe stato nulla da dire. Dobbiamo essere arrabbiati più per la vittoria.