Castelfidardo e Vigor Servono due imprese

SENIGALLIA Laè preparata e vuol continuare a raccogliere i frutti del duro lavoro. A Sora sarà dura, ma al termine della rifinitura prevale l’ottimismo. "Partita tosta, ma l’abbiamo ben preparata. Il Sora è una squadra fisica, che punta molto sull’agonismo. Servirà la migliorper uscire indenni da un campo così impegnativo" spiega il tecnico rossoblu Antonioli. Ma il mister si sofferma anche sui singoli giocatori: "Abbiamo recuperato tutti, Pesaresi e Kone sono in gruppo, speriamo di essere fortunati nelle scelte. Per quanto riguarda Carnevale, deve solo recuperare la forma migliore. È un giocatore molto importante, con ottime qualità, sarà determinante, deve solo ritrovare il suo passo". Nel Sora invece ci sono tanti punti interrogativi. Di Gilio non è stato impiegato nell’ ultima giornata, Marchetti ha subito un infortunio domenica scorsa, anche Stampete è in forse, infine Rao, alle prese con una pesante squalifica.