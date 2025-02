Ilfattoquotidiano.it - Cassintegrati Alitalia appesi alla Corte Costituzionale e ai tempi del Garante della Privacy

Tra gli osservatori più attenti e meno disinteressatipartita per la ricostituzione del plenumConsulta che si è chiusa giovedì 13 febbraio dopo uno stallo di oltre un anno, ci sono anche i 2000 dipendentiexSai che nel 2021 non sono stati assorbiti in Ita e saranno in cassa integrazione fino a ottobre 2025, per poi venire licenziati.L’interesse è dovuto al fatto che a fine marzo è atteso il pronunciamentosulla questione di legittimità del decreto interpretativo con il quale il governo, nell’autunno 2023, aveva blindato l’esclusione dei dipendenti diSai in amministrazione straordinaria dal passaggiocompagnia in Ita che, va ricordato, era di proprietà dello Stato.Quasi 1500 lavoratori esclusi dal perimetrocompravendita non erano d’accordo: il loro posto di lavoro andava conservato, sostengono, poiché ritengono che ci sia stata un passaggio di mano non di un solo ramo d’azienda, ma dell’intera compagnia, in un contesto quindi di continuità aziendale.