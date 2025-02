Feedpress.me - Case sempre più care. Ad un operaio non bastano 11 anni di salario per 80 metri quadri

Leggi su Feedpress.me

Comprare casa è oramai un lusso chemeno italiani possono permettersi, con i prezzi nel settore immobiliare schizzati ancor più alle stelle e in crescita anche nel 2025. Dati alla mano, per acquistare un’abitazione al giorno d’oggi si spende in media il 16,1% in più rispetto al 2019. E per un, in media, non11di retribuzione per acquistare un appartamento di 80