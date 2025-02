Superguidatv.it - Casa a Prima Vista 2025, arrivano le nuove puntate: da quando in tv e chi sono gli agenti immobiliari

è pronto a tornare conimperdibili. Glipiù amati dalla tv dovranno, anche in questa nuova stagione, trovare le case più adatte alle esigenze dei compratori. Scopriamo insieme daandranno in onda lepuntatate., arriva la nuova edizione: dain tvDopo il successo della passata stagione che ha visto il record di quasi un milione di spettatori e il 4,5% di share, torna “” con. L’appuntamento è previsto per lunedì 17 febbraio, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, su Real Time. Leanche disponibili on demand su Discovery+.Ad attendere i telespettatori ci saranno nuovi clienti in cerca delladei loro sogni. Ma chi saranno gli? Confermatissimi e pronti a fare da cicerone agli acquirentiIda, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco.