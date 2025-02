Casertanews.it - Carretta entra e segna, la Casertana riprende il Catania: 1-1 al Massimino

Leggi su Casertanews.it

Larisponde ale conquista un buon punto allo Stadio Angelo. La squadra di Massimo Pavanel va sotto nel punteggio, ma non si scompone e resta in partita: ci pensa, con un calcio di rigore, are l’iniziale vantaggio di Inglese, anche lui protagonista.