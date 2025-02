Caro casa a un operaio servono 116 anni di stipendio per comprarne una a un impiegato 9 e aun dirigente 4

Leggi su Ildenaro.it

Anche nel 2025 comprare, se non impossibile, sarà un salasso. Ad unin media serviranno 11,6diper coronare il suo sogno e per un’abitazione di 80 metri quadri. Undovrà mettere sul piatto 9,7di retribuzione, mentre un4. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) in collaborazione con Assoutenti, che ha messo a confronto i prezzi delle abitazioni nelle principali città italiane. A gennaio 2025 il costo medio al metro quadro di una abitazione nelle grandi città italiane risulta in crescita del +16,1% rispetto a gennaio del 2019, con fortissime differenze sul territorio, spiega il Crc. Milano è il comune che vanta il prezzo più elevato, pari a oltre 5.400 euro al metro quadro, seguita da Firenze (4.