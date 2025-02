Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, il super ospite Massimo Boldi: “Il prossimo film? Natale a Fano”

, 16 febbraio 2025 – Con il tradizionale colpo di cannone, puntuale alle tre in punto, ildi2025 ha preso ufficialmente il via lungo viale Gramsci. Un boato che ha dato il via a un’esplosione di colori, musica e allegria, con la sfilata dei maestosi giganti di cartapesta. A rompere il silenzio prima ancora della musica dei carri è stato il rombo inconfondibile delle Harley Davidson, che hanno attraversato il viale tra gli applausi del pubblico, dando il via alla grande festa. Subito dopo, è stato il turno del gruppo Avis, arrivato da tutta Italia per portare un messaggio di solidarietà e speranza. Oltre 200 donatori hanno sfilato travestiti da enormi cuori rossi, con impressi sul petto i gruppi sanguigni, ricordando a tutti l’importanza della donazione. Con sorrisi e braccia aperte, hanno salutato la folla, ricevendo un’ovazione calorosa, simbolo di una città che sa unire festa e impegno sociale.