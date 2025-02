Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, la seconda sfilata: tra cuoricini e stelle filanti, e in tribuna sale Mentana

, 16 febbraio 2025 – Possiamo cantarlo forte e chiaro: “Su, di noi, nemmeno una nuvola.“. Anche se le temperature in calo promettono “brividi“, l’unico alone scuro che si scorge all’orizzonte, in questadomenica disenza l’incubo delle previsioni meteo a scombinare i piani, è quello che cerchia gli occhi assonnati di chi, in queste notti, ha fatto le ore piccole sul divano col Festival di Sanremo, o meglio ancora in strada, “Dove si balla“, al rione Marco Polo. E la maratona è ancora lunga, perché la giornata si preannuncia piena di ““, dispensati come coriandoli. Con l’uscita, stamani di buon’ora, dei carri e della mascherata dalla Cittadella, oltre alle visite guidate al Museo della cartapesta (alle 10.30 parte il tour), poi lain Passeggiata in programma dalle 15, seguita dal djset di Albertino e Fargetta, con lo staff di radio M20, in piazza Mazzini; per finire, a dondolare abbracciati nel piazzale della chiesa di Don Bosco, col “Mi riordo“.