Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Non sono condizionato da chi dovrò affrontare. Assenza Sinner? Un’opportunità per il n.1”

Leggi su Oasport.it

si presenta col vento in poppa a Doha, dopo aver vinto l‘ATP500 di Rotterdam. Nel secondo torneo della categoria “500” a cui prende parte, le ambizioni dello spagnoloquelle di prevalere su tutti, non curandosi troppo di chi c’è o di chi non c’è, nella consapevolezza di doversi concentrare solo sul proprio percorso.“Nel tennis credo sia positivo cambiare aria e scoprire nuovi tornei.molto legato alla tournée sudamericana, ma non escludo di tornarci in futuro. Per ora abbiamo deciso di fare più esperienza sui campi indoor, e a quanto pare la scelta sta dando ottimi frutti“, ha raccontato in conferenza stampa.Sorteggio di ieri che ha definito gli incroci e all’orizzonte ci potrebbe essere una nuova sfida contro Novak Djokovic in semifinale, ricordando quanto è accaduto nei quarti di finale degli Australian Open 2025.