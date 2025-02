Biccy.it - Carlo Conti, le parole in conferenza stampa: “La Rai mi vuole fino al 2027”

Leggi su Biccy.it

Questa mattinaha tenuto la sua ultimaper il Festival di Sanremo 2025 che si è concluso con la vittoria di Olly.“Condurre il Festival è la cosa più semplice, è la direzione artistica il difficile” ha dichiarato, chiedendo di nuovo scusa per aver sforato di qualche minuto la scaletta. “Ieri sera abbiamo finito troppo tardi; secondo me bisogna finire un pochettino prima“. E ancora: “Non faccio l’elenco dei ringraziamenti. Uso solo una parola, che è grazie a tutti. Ho accettato questo impegno non come sfida, ma dovevo riprendere un lavoro iniziato con l’azienda nel 2015. Sono tornato a riprendere un lavoro, per questo è stato facile. Tutti abbiamo fatto la direzione artistica non per noi stessi, ma per l’azienda, per la Rai, il pubblico, la nazione“.ha poi fatto una battuta: “Spero di aver fatto il lavoro nel migliore dei modo, il problema vero sarà per chi lo dovrà fare il prossimo anno.