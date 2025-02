Dayitalianews.com - Carlo Conti, dubbi sul prossimo anno: “Potrei non andare sul palco di Sanremo”

Il conduttore ammette di essere stanco, dopo una settimana “sulla graticola” al Festival e avanza qualcheo per ilnon lo esclude. Per la prossima edizione del Festival di, il conduttore, potrebbe restare solo nel ruolo di direttore artistico, dopo che la Rai gli avrebbe comunque chiesto diavanti per altri due anni. Gli ascolti lo hgratificato, a parte quelli della finale andata meno bene rispetto all’ultimodi Amadeus e la fiducia della Rai c’è ma,accusa un po’ di stanchezza.Un nuovo ruolo?“Quando inizia il Festival la conduzione è l’ultima cosa. La direzione artistica è un’altra cosa, vuol dire decidere tutto, il cast, la scenografia, la commissione dei giovani – ha spiegatosubito dopo la finale a Radio Rtl 102.