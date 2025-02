Carlo Calenda riconfermato segretario di Azione con l’858 per cento voti

Lettera43.it - Carlo Calenda riconfermato segretario di Azione con l’85,8 per cento voti

Dopo aver verificato i risultati delle votazioni nel congresso, la commissione congressuale diha proclamatonazionale. Il senatore ha ottenuto l’85,8 perdei, mentre la deputata Giulia Pastorella il 14,2 per. Al voto hanno partecipato circa 13.700 iscritti in 101 province. Queste le prime parole disu X: «Innanzitutto complimenti non rituali a Giulia per il risultato ottenuto con una battaglia congressuale coraggiosa. Grazie a tutti i militanti e candidati che si sono spesi. Fare i congressi è un esercizio complicato ma necessario. Adesso al lavoro insieme per far crescere il partito».Innanzitutto complimenti non rituali a @PastorellaGiu per il risultato ottenuto con una battaglia congressuale coraggiosa. Grazie a tutti i militanti e candidati che si sono spesi.