Ilfattoquotidiano.it - Carlo Calenda riconfermato segretario di Azione con l’85% dei voti. La sfidante era la parlamentare Giulia Pastorella

è statodi, il partito da lui fondato. L’ex ministro e ora senatore – secondo i dati della commissione congressuale – ha raccolto l’85,8 per cento deicontro il 14,2 della, la. Hanno partecipato al voto circa 13.700 iscritti in 101 province. “Fare i congressi è un esercizio complicato ma necessario. Adesso al lavoro insieme per far crescere il partito” scrive su Xche fa “complimenti non rituali” aper “una battaglia congressuale coraggiosa”. Già ierisottolineava “l’esercizio organizzativo molto complesso, ma necessario per riportare i partiti a essere quello che erano: luoghi di confronto democratico sulle idee e sulla linea politica”.L'articolodicondei