Nerdpool.it - Captain America: il merch de Il Capo ha ingannato i fan sul design finale del villain (Foto)

Leggi su Nerdpool.it

I fan sono rimasti sorpresi dal fatto che ilde Ilnelandising Marvel differisca dalla sua apparizione in: Brave New World.Il nuovo film diriporta in scena molti personaggi visti l’ultima volta ne L’incredibile Hulk, tra cui Samuel Sterns (interpretato da Tim Blake Nelson).Nel film del 2008, Sterns era stato presentato come un misterioso scienziato che offriva a Bruce Banner una cura per la sua malattia (con motivazioni alternative). Nel momento della sua ultima apparizione qualcosa lasciava trasparire un qualche evoluzione nella conformazione della sua testa, subito dopo aver assorbito del sangue di Banner tramite una ferita alla testa.Ilha ricevuto un sorprendente cambiamento diDopo l’annuncio del ritorno di Samuel Sterns in4, i fan si aspettavano molto dal suo alter ego mutato, Il