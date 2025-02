Captain America | Brave New World ottiene il debutto più grande del 2025 nonostante uno dei punteggi RT più bassi del MCU

Leggi su Cinefilos.it

Newilpiùdeluno deiRT piùdel MCUgli ostacoli,Newha battuto il record del. Il nuovo film della Marvel Cinematic Universe, che segue direttamente la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, vede Sam Wilson (Anthony Mackie), che ha assunto il ruolo di Capitan, coinvolto in intrighi internazionali insieme al presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford). Le recensioni diNewsono state contrastanti, con uno del 50% su Rotten Tomatoes al momento della stesura di questo articolo, che lo rende il terzo film della MCU con ilo più basso, dietro a Eternals (47%) e Ant-Man and The Wasp: Quantumania (46%).Secondo Deadline, sabato mattina,Newdovrebbe chiudere il suo weekend di apertura con unnazionale di 87 milioni di dollari in 3 giorni e un weekend di 4 giorni tra i 95 e i 109 milioni di dollari durante le vacanze del President’s Day.