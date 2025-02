Firenzetoday.it - Cantieri tramvia, al via il piano per i 660 posti gratis di notte per i residenti

Leggi su Firenzetoday.it

Una boccata di ossigeno importante per ilungo idellaper Bagno a Ripoli. La giunta comunale ha infatti dato il via libera, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità,Andrea Giorgio, agli accordi con Firenze Parcheggi e Unicoop Firenze per l’utilizzo.