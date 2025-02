Canta che ti passa: magari fosse vero

Leggi su Ildenaro.it

Al momento, a mò di esorcismo, forse sarebbe più appropriato riferirsi al brano di Giorgio Gaber che riempi le ugole a fine degli anni ’60. Il titolo:che tila paura, certamente più in sintonia con lo spirito del tempo. L’annuale e rituale kermesse canora per antonomasia si é conclusa questa mattina prestissimo e quindi sarebbe stato il caso di dirsi arrivederci all’anno prossimo tra inti- per carità, artisti non è il caso – -i presentatori e gli spettatori, sia quelli presenti che quanti erano collegati in qualche modo con il mitico teatro Ariston di Sanremo. Non andrà così, in quanto quella forma di happening terrà banco per almeno un mese.Del resto, la cosiddetta Famiglia Canterinata dal trio Lescano, declinato tutto al femminile, che tanto fece audience anche durante il ventennio, è ancora oggi accennata dagli ormai rari sopravvissuti a quella stagione.