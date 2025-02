Lapresse.it - Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.9, avvertita a Napoli e provincia

Leggi su Lapresse.it

, 16 feb. (LaPresse) – Fortedi terremoto nell’area deialle 15.30. L’Osservatorio Vesuviano, sede didell’Ingv, ha registrato un terremoto di3.9 con epicentro nel golfo di Pozzuoli. Laè statadalla popolazione nei comunidi Pozzuoli e Bacoli ma anche in diversi quartieri della zona occidentale e collinare di, come Fuorigrotta, Bagnoli, Posillipo e Vomero. Nell’area deiè in corso dalle 16.53 di ieri, sabato 15 febbraio, uno sciame sismico nell’ambito del quale sono stati rilevati oltre 60 terremoti.