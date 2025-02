Camilla Sanvoisin la verità nell’autopsia | poteva esser salvata?

Leggi su Open.online

, la 25enne trovata morta nell’appartamento che divideva col suo compagno a Roma, sisalvare? La risposta arriverà dall’autopsia programmata per domani. L’ipotesi più probabile è che la ragazza, figlia del produttore televisivo Axel Egon, sia deceduta per overdose. Dall’esame autoptico e tossicologico arriveranno informazioni utili per chiarire esattamente sia la causa di morte che l’orario. E sopratutto servirà a chiarire un aspetto: se ci fosse stato un interventi tempestivo sarebbe potuta andare diversamente? Il compagno, Giacomo Celluprica, è al momento indagato per morte come conseguenza di altro reato. Nel corso della perquisizione dell’abitazione, un relais alla Giustiniana nel quadrante nord di Roma, è stato trovato del metadone con dei quantitativi troppo alti.