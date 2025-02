Ilnapolista.it - Camila Giorgi stupisce ancora, è in Argentina a fare la giornalista

è stata accusata di molte cose nel corso degli anni. Mai però si essere prevedibile“. Esordisce così il Daily Mail parlando della tennista italiana più controversa degli ultimi anni. Era sparita dai radar, l’ultima volta l’avevamo lasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo intenta a respingere ogni accusa di evasione fiscale.Ora è tornata, più o meno. Pare “abbia posato la racchetta per prendere in mano il microfono“.Il tabloid inglese racconta:“È solo un esempio della natura contraddittoria di una giocatrice il cui talento nel cogliere di sorpresa gli avversari in campo era pari alla sua abilità nel cogliere di sorpresa gli osservatori. In settimanasi è presentata all’Open, torneo maschile di Buenos Aires, nell’inedito ruolo di reporter. Quando sul suo account Instagram sono comparsi i filmati in cuiintervista i giocatori argentini Sebastian Baez e Guido Pella, si è percepito un palpabile senso di sorpresa“.