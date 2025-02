Secoloditalia.it - Calderone: «Io, figlia e nipote di esuli, provo dolore per la storia negata: l’unica colpa era essere italiani»

Ci sono i dati sull’occupazione, la «svolta culturale» che ha rimesso al centro le politiche attive dopo gli anni scellerati dell’assistenzialismo, le riflessioni sulla necessità di rifondare i rapporti all’interno del mondo del lavoro, mettendo da parte «la strumentalizzazione politica». C’è, insomma, in questa intervista con Marinaquello che ci si aspetta dal ministro del Lavoro. Epperò, c’è anche altro: ci sono anche le memorie familiari di unadi, che in questa settimana del Giorno del Ricordo ha dovuto assistere, con un «intimo», agli oltraggi alla memoria di quegliche vissero una pagina così dolorosa della nostranazionale. «La politica non c’entrava, mio nonno era socialista ed è sempre stato socialista.era diitaliano», dice al Secolo, con parole che azzerano tutte le letture riduzioniste che ancora circolano.