Caldaia va a fuoco, incendio in un garage: i caschi rossi spengono il rogo

Tempo di lettura: < 1 minutoPaura nella serata di ieri a Torrecuso per unin un. Nessuna persona è stata coinvolta: a prendereunache era installata in unprovocando danni ai vari arredi e anche il danneggiamento di un autovettura che era lì presente, una Fiat Panda.Sul posto i Vigili delche hanno provveduto a spegnere ile i Carabinieri per effettuare i rilievi.L'articolova ain un: iilproviene da Anteprima24.it.