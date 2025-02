Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svelato il piano per le entrate: doppio colpo in attacco in estate. Si lavora su questi due nomi

Calciomercato Juve si è già attivato in vista della prossima estate. L'obiettivo, come spiega la Gazzetta dello Sport, è quello di rinforzare il reparto offensivo che potrebbe rimanere orfano di Vlahovic e Milik, entrambi in uscita. Obiettivi dei bianconeri la permanenza di Randal Kolo Muani, oltre all'assalto a Victor Osimhen, pupillo di Giuntoli ormai dai tempi in cui vinse lo Scudetto a Napoli con il giocatore nigeriano.