Calcio | vince l' UdineseMonza-Lecce 0-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.56 Connte successo dell'Udinese che piega 3-0 un Empoli sempre più coinvolto nella lotta per la salvezza. La doppietta di Ekkelenkamp (19' col tocco di punta sul tiro di Atta, 65' in tap-in dopo una respinta di Silvestri) e il gol di Thauvin al 90' di contro regalano ai friulani una classifica di tutta tranquillità. Monza-si chiude 0-0. Brianzoli sempre ultimi. Salentini subito pericolosi con la traversa di Helgason. Gli ospiti fanno qualcosa di più, ma non basta per fare bottino pieno.