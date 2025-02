Rompipallone.it - Calcio, ultras nel centro sportivo: minacce ai calciatori e lancio di petardi, la situazione

Ultimo aggiornamento 16 Febbraio 2025 10:47 di Giancarlo SpinazzolaVicenda spiacevole per ilitaliano, protagonista la squadra accusata di scarso impegno: il punto sulla situazioneSiamo in un momento cruciale della stagione, e iniziano i primi bilanci sull’operato delle squadre, anche da parte dei tifosi. A Ferrara, però, ilha lasciato spazio alla tensione, con uno di quegli accaduti che non vorremmo mai raccontare.Un pomeriggio che doveva essere dedicato alla rifinitura pre-partita si è trasformato in un episodio di violenza e paura. Sabato 15 febbraio, intorno alle 15:10, circa cinquantadella SPAL, incappucciati e decisi a farsi sentire, hanno fatto irruzione nel“G.B. Fabbri”.Spal, il punto sulla vicenda: tensione ancora altaLa squadra si stava allenando in vista della delicata sfida di domenica contro il Rimini, un match cruciale per il futuro del club, che si trova in una situazione complicata in classifica.