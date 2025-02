.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, arriva pure il successo in trasferta

A Sora 3 punti di platino anche per comeno: 2-1 dopo essere andata in svantaggio a pochi minuti dalla fine– 16 Febbraio 2025 – Vittoria d’oro per lache centra il secondoconsecutivo espugnando Sora 2-1.Vittoria d’oro per la classifica, ora la zona play-out è 8 punti sotto ed è di nuovo più vicina quella play-off, a 5, ma anche per come: dopo un match a lungo in equilibrio sullo 0-0, il Sora passa in vantaggio nel finale ma mentre si materializza l’ennesima beffa ecco cheno i gol del subentrato Carnevale e di Gonzalezi a far esultare iini al seguito, circa 40.Antonioli schiera una formazione per certi versi sorprendente, con De Angelis di nuovo in campo dall’inizio, Pesaresi e Kone, non al meglio, fuori, così come Mancini oltre, ancora una volta, Roberto e Tomba.