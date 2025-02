Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, il successo con il Pineto vale doppio: "Tre punti che fanno crescere l’autostima»

Leggi su Sport.quotidiano.net

– Una vittoria che sublima il percorso fatto finora, ma che deve essere un nuovo punto di partenza e non un arrivo. Ilbatte ilgrazie a una partita di cuore, grinta, sostanza e anche qualità, riuscendo a ritrovare la vittoria in campionato allungando a cinque i risultati utili consecutivi. In conferenza stampa post gara è il diesse Degli Esposti a parlare, e non può che essere soddisfatto di quanto visto in campo oggi e nelle ultime settimane: "Sono treimportanti che ci permettono di acdi un gruppo comunque giovane e ci permettono di affrontare questo prosieguo di campionato con più serenità ed entusiasmo. La squadra nelle ultime partite è cresciuta sensibilmente, sia da un punto di vista tecnico che del dominio della partita, ne siamo contenti ma questo è solo il frutto del lavoro quotidiano".