Calcio Serie A | Parma-Roma 0-1

19.55 Laespugna il 'Tardini'. Pimpanti gli emiliani,Bonny tocca a lato dopo una percussione di Cancellieri. Ma allabasta uno spunto per indirizzare il match: Shomurodov imbuca per Soulé, steso al limite da Leoni. Rosso per chiara occasione da gol e punizione che lo stesso Soulé mette in rete con una parabola magistrale (33'). Da qui per i giallorossi è controllo e ricerca del raddoppio.Clamorosa parata di Suzuki su Salah-Eddine a colpo sicuro.Ottimo anche l'intervento sul gran sinistro di Pellegrini.