Serieanews.com - Calcio “occulto”: 6 calciatori famosi che hanno vissuto esperienze paranormali

Dalla maledizione di Béla Guttmann ai fantasmi in campo: quando ilsi intreccia con il paranormale e la superstizione, nascono storie incredibili. Ecco le più assurde”: 6che– SerieAnewsTi sei mai chiesto se ilpossa nascondere storie degne di un romanzo gotico? Certo, siamo abituati a vedere il pallone come spettacolo, sudore e tattiche raffinate, ma a volte dietro una sconfitta o un successo ci sono storie che sembrano uscite da un libro di magia nera. Dalla maledizione di Béla Guttmann al “fantasma” di Giovanni van Bronckhorst, ecco alcuni dei racconti più incredibili che unisconoe superstizione.Il, come ogni grande spettacolo, vive anche di miti e storie incredibili. Che si tratti di presenze inquietanti o di rituali scaramantici, questi racconti ci ricordano che lo sport non è solo tecnica e fisicità, ma anche emozione, mistero e un pizzico di magia.