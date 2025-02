Modenatoday.it - Calcio femminile, Modena si arrende in casa dell'Union Sammartinese

Leggi su Modenatoday.it

Seconda trasferta consecutiva per le canarine che tornano asenza punti al termine di una partita non giocata ai soliti livelli. L'si impone infatti per 3 reti a 1.Primo tempo ad alto tasso agonistico, combattuta a centrocampo con contrasti duri su tutti i palloni da.