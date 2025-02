Sport.quotidiano.net - CALCIO DILETTANTI. Maltempo, fermi. Terza e Seconda N. Gioca il girone O

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ill’ha fatta da padrone con le piogge degli scorsi giorni, in particolare di venerdì. In questo fine settimana, infatti, la Federazione ha sospeso due campionati delstico che riguardano le formazioni forlivesi a causa dei campi di gioco resi fradici: ieri il pallone è rimasto fermo sui campi dellaCategoria deldi Forlì-Cesena. Stessa cosa oggi accadrà per quel che riguarda ilN dellaCategoria con il rinvio di tutte le gare in programma. Regolarmente in campo, al contrario, ilO (dove militano anche squadre del Riminese), dominato dal Collinello che vanta 13 punti di vantaggio sullo Junior Gambettola secondo in classifica. Alle 14.30 questi i match delle formzioni forlivesi: Alfero-Collinello, Dismano United-Atletic Frampula e Perticara-Italtex San Colombano.