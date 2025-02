Calcio colpaccio del Como a Firenze

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.33 Colpo grosso delin chiave salvezza. Lariani vittoriosi a(0-2), pesante battuta d'arresto per i viola. Viola brillanti in avvio, con un paio di chance con Zaniolo. Ma ilcomincia ad affacciarsi nella metà campo viola e passa in vantaggio: Diao beffa in velocità Ranieri e Cataldi e trafigge De Gea di destro (41'). Una doccia fredda per i viola. L'intervallo arriva al momento giusto per riordinare le idee, ma la Viola non riesce a prendere in mano le redini del gioco. Ilregge bene, raddoppio di Nico Paz (66')