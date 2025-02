Palermotoday.it - Calcio a 5 femminile Sicilia, Athletic Club Palermo vince in trasferta: la dedica al coach

vittorioso incontro la Virtus Marsala 14-0 all Aurora Stadium di Mazara del Vallo. Gara in discesa fin dall’ avvio con ottimo possesso palla per il roster nerorosa oggi seguito in panchina da Luca Lo Piccolo , assenteSalvo Lo Piccolo per la morte improvvisa.