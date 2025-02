Anteprima24.it - Cagnano: “Per come è stata ottenuta è una vittoria bellissima”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Perè arrivata la. Ci da morale ed entusiasmo. Volevamo riscattare la sconfitta di Foggia e il pareggio non credo sarebbe stato giusto. Nonostante il pari abbiamo spinto perché volevamo vincere”. Così Andrea, dopo lamaturata con il Crotone. “Sto sempre meglio. Mi mancava il ritmo gara ma posso ritrovarlo solo giocato – dice – Sto lavorando in settimana e mi sento sempre meglio. Ho giocato da terzo di difesa ma ho fatto sempre il terzino. Cerco di adattarmi alla partita”.“Ci siamo parlati e sappiamo di essere una squadra forte. Bisogna dimostrarlo ogni volta che si scende in campo – conclude – Èuna settimana particolare perché si veniva da una sconfitta per una prestazione non all’altezza. C’era voglia di dimostrare il nostro valore.