Buongiorno | Stanchezza? Stiamo lavorando ma c’è anche sfortuna! Su Juve-Inter…

Alessandroha commentato ai microfoni di Sportmediaset il pareggio del suo Napoli contro la Lazio di Baroni. Il pareggio contro la Lazio ha lasciato ovviamente l’amaro in bocca in casa Napoli. Il terzo pareggio consecutivo, che porta gli azzurri ad una frenata brusca a netta nella corsa allo Scudetto. Dopo un filotto lungo di vittorie, la squadra di Antonio Conte si ritrova oggi con il fiato sul collo di un Inter che si avvicina sempre di più.Certo, gli azzurri non hanno avuto fortuna nemmeno sotto il punto di vista degli infortuni, visto che nelle ultime settimane da Alessandroa David Neres, passando per Olivera, Conte ha dovuto fare a meno di diversi calciatori. L’ultimo in ordine di tempo è proprio l’attaccante brasiliano, che dovrà restare fuori ancora per diverse partite.