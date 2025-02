Terzotemponapoli.com - Buongiorno: “Juve-Inter? La guarderemo, ma conta il Napoli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un punto che lascia rimpiantiAlessandro, difensore del, ha analizzato il pareggio per 2-2 contro la Lazio ai microfoni di SportMediaset. Il centrale azzurro ha riconosciuto il valore del punto conquistato, pur ammettendo un pizzico di delusione per il gol subito nel finale:“Sicuramente un risultato positivo, anche se c’è amarezza per il pareggio. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi”.Il, infatti, si è fatto rimontare per la terza volta consecutiva, evidenziando una difficoltà nel gestire il vantaggio.: Problemi di gestione del risultatoUno dei temi più critici per gli azzurri è la tenuta mentale e tattica nei momenti decisivi. La squadra di Francesco Calzona continua a subire gol nei finali di gara, un aspetto su cuiha posto l’attenzione:“Dipende da partita a partita, ma quando subiamo gol significa che qualcosa abbiamo sbagliato.