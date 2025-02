Internews24.com - Buongiorno: «C’è amarezza per il pari, ma ora recuperiamo! Calo fisico del Napoli? Penso che…»

di Redazione: «C’èper il, ma oradelche.» Le parole del difensoreAlessandroha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio delcontro la Lazio. Di seguito le sue parole.RIENTRO – «Sono stato contentissimo di rientrare con la squadra per cercare di dare una mano ed il mio contributo. Sulla partita sapevamo che sarebbe stata difficile, siamo amareggiati per il gol subito all’ultimo e c’è solo da lavorare per migliorarci ancora».GOL SUBITI – «Quando subisci gol è perchè hai sbagliato qualcosa, c’è mancanza di attenzione e sfortuna nei particolari e nei dettagli: stiamo lavorando e cercando di migliorare, di curare tutti quei dettagli che poi ci portano alla vittoria. Dobbiamo essere consapevoli del nostro lavoro, possiamo ancora migliorare».