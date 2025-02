Quotidiano.net - Btp Più, conviene comprare? Quelle che c'è da sapere prima di decidere

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 febbraio 2025 – Il Btp da sempre garantisce buoni rendimenti, ma questa volta nel meccanismo rientra anche la flessibilità: si può quindi chiedere la restituzione del capitale investito, in tutto in parte, dopo 4 anni rinunciando al rendimento maggiorato garantito nell’ultimo periodo. Si tratta dell’opzione put, cioè la possibilità di restituire il titolo dopo quattro anni con il rimborso integrale del capitale versato, a prescindere dall’andamento di mercato del titolo. L’opzione sarà esercitabile a gennaio 2029, quindi alla vigilia del quarto compleanno del titolo. In ogni caso, per tutti sarà sempre possibile vendere eil Btp sul mercato ma l’opzione put è riservata a chi acquista il titolo in sottoscrizione. Più in ogni momento sul secondario, ai valori di mercato, come avviene per tutti i titoli di Stato ordinari.