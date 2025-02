Quotidiano.net - Bruxelles spiazzata da Donald: "Ma non accetti i piani di Putin"

Leggi su Quotidiano.net

di Pierfrancesco De Robertis "L’elezione di Trump ha stravolto gli schemi sui quali anche l’Unione europea si era mossa, e la Ue è sostanzialmente impreparata a questa nuova situazione. Diciamo che politicamente l’Europa è la grande sconfitta". Il professor Aldo Ferrari (foto), dirigente Ispi per il quale segue le questioni russe, docente alla Cà Foscari di Venezia, non è molto ottimista sul futuro dell’Unione europea, specialmente dopo lo tsunami della guerrra Ucraina-Russia. "L’Ucraina rischia di dover cedere tutto, ma anche l’Unione europea dovrà pagare un prezzo politicamente salatissimo". Perché? "Dopo tre anni in cui ha seguito in maniera obbediente e suicida le indicazioni dall’alleato dominante adesso Trump cambia schema, e allora che si fa? Cambiamo anche noi?". C’era una possibilità alternativa alla netta opposizione a? "Non abbiamo mai neppure provato a mettere in campo un minimo di diplomazia verso la Russia, niente.