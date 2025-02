Oasport.it - Brutto colpo per l’Italia ai Mondiali di biathlon: Dorothea Wierer dà forfait per l’inseguimento

Non arrivano buone notizie da Lenzerheide (Svizzera), dove sono di scena i2025 di. Sulle nevi elvetiche giornata dedicata ai due inseguimenti, con le donne a dare il via alle danze alle 12.05, mentre gli uomini inizieranno dalle 15.05., purtroppo, non potrà contare sull’atleta più blasona e con la maggior esperienza.Si parla di. Come comunicato dalla FISI, la campionessa altoatesina non sarà al via della pursuit perché raffreddata. Sono stati giorni particolari in territorio elvetico e il meteo ha fatto non pochi “capricci”, pensando a quanto accaduto nel corso della 7,5 km Sprint femminile: neve e vento a influenzare non poco l’agire delle atlete.Condizioni che invece erano state di “caldo” nella staffetta mista. Non si sa se questi sbalzi termici abbiano influito su