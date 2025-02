Biccy.it - Brunori Sas, Lucio Corsi e Olly commentano il podio tutto maschile di Sanremo

La 75esima edizione del Festival disi è conclusa con una cinquina tuttae questo è stato fatto notare ai tre che hanno poggiato i piedi sui gradini del. E cosìSas,(rispettivamente terzo, secondo e primo classificato) hanno così commentato.“Questa cosa mi ha colpito, è un tema importante e anche bello da affrontare fra artisti, ma diciamo che questo, come consolazione, non ha rappresentato un modellopatriarcale“, ha dettoSas, aggiungendo al Corriere: “Ci ho pensato, devo ammetterlo, però, ilrappresenta un modelloalternativo e non patriarcale, almeno nel racconto, come la canzone mia o quella diche parla di fragilità. Quello che è stato rappresentato è sì un modello, ma un buon modello“.