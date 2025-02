Feedpress.me - Brunori Sas ha portato la calabresità senza snaturarsi. Grazie a Dario l'Italia conosce scirubette, vurziceddre, magare e la gioia di cantare

Leggi su Feedpress.me

No, non è stata un'operazione simpatia. Perché chirealmenteSas , che ha vissuto con lui gli anni d'oro del Tirreno cosentino o del tifo organizzato a tinte rossoblù, sa cheè così: sincero, diretto, gioioso. Ma soprattutto orgogliosamente radicato alla propria terra , in un mondo che fa a gara ad alzare le maschere per apparire impeccabile. Nel trucco, nel parrucco e anche.