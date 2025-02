Torinotoday.it - Brigate Rosse: morto Pieluigi Zuffada, faceva parte del commando che uccise il carabiniere D'Alfonso

Leggi su Torinotoday.it

Pierluigi, ex esponente delledi Milano da poco prosciolto nel processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'in quanto le accuse che gli erano contestate (il cosiddetto concorso anomalo) sono andate in prescrizione, èvenerdì 14 febbraio.